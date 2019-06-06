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Сыну Хаджи предложили уникальный контракт — все матчи в основе, никаких замен

Сыну Хаджи предложили уникальный контракт — все матчи в основе, никаких замен
Футбол / Прочие турниры 0

В Румынии может быть подписан уникальный в своём роде контракт между клубом и футболистом, сообщает в своём "твиттере" местный журналист Эмануэль Росу.

По информации источника, владелец «Стяуа» Джиджи Бекали готов предложить «Вииторулу» за полузащитника Яниса Хаджи € 3,5 млн. При этом в контракте с футболистом собственник бухаресткого клуба пропишет пункт о том, что 22-летний хавбек будет выходить в стартовом составе команды во всех играх без возможности его замены.

В завершившемся сезоне Хаджи сыграл на клубном уровне 39 матчей. На счету полузащитника 14 забитых мячей и 8 результативных передач. Он является капитаном «Вииторула», собственником и главным тренером которого является его отец Георге Хаджи.

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