Президент Африканской конфедерации футбола арестован в Париже
Президент Африканской конфедерации футбола (CAF) Ахмад Ахмад был арестован вчера, 5 июня, в Париже, сообщает Jeune Afrique.
По информации источника, глава африканского футбола посетил сегодня конгресс ФИФА. Позже он был допрошен французскими службами Центрального управления по борьбе с коррупцией и финансовыми преступлениями и задержан.
Под подозрение попал контракт, подписанный CAF и производителем спортивного инвентаря Tactical Steel. Предполагается, что на подписание соглашения повлияла близость главы Африканской конфедерации футбола с одним из руководителей французской компании. Контракт был заключён по завышенной на € 739 тыс. цене.
В ФИФА уже заявили, что не имеют никакого отношения к этому делу.
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