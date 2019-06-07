Коутиньо сообщил «Барселоне» о желании покинуть клуб

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо может покинуть команду в летнее трансферное окно, сообщает Cadena Ser.
По информации издания, 26-летний футболист разочарован неудачной попыткой адаптироваться в каталонском клубе и хочет сменить обстановку в ближайшее время. Об этом он уже уведомил своих агентов и руководство сине-гранатовых.
Проблемой для Коутиньо может стать его трансферная стоимость. Бразилец обошёлся «Барселоне» в € 120 млн, а из € 40 млн, предусмотренных в качестве бонусов, клуб уже был вынужден выплатить € 15 млн. Каталонцы готовы снизить требования до € 90 млн, однако маловероятно, что кто-либо захочет платить за игрока такую сумму.
Отмечается, что «Барселона» и Филиппе не планируют форсировать события. В ближайшее время хавбеку предстоит выступить на Кубке Америки в составе сборной Бразилии, и в клубе надеются, что успешная игра повысит цену и спрос на него.
Коутиньо перешёл в «Барселону» из «Ливерпуля» в январе 2018 года. В минувшем сезоне он провёл 34 матча в испанской Примере, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.
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