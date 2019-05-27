Коутиньо – заложник своей цены. Он не нужен, но его нельзя усадить в запас

На фоне последнего месяца «Барселоны» и всеобщей ненависти к Эрнесто Вальверде фокусироваться на ситуации одного игрока, даже не самого звёздного, – такой выбор может показаться странным. Но дело в том, что масштаб проблемы, которую Филиппе Коутиньо создаёт команде, на мой взгляд, недооценивают. Начнём с не главного, но важного элемента проблемы. Что с ним не так на поле?

Короткие пасы поперёк поля. Дорого

Общеизвестный факт: пас вперёд тем труднее отдать, чем выше располагается игрок. У игроков группы атаки просто количественно меньше вариантов для паса вперёд. Поэтому лидером команды по пасам вперёд обычно является вратарь, опорный полузащитник или кто-то из центральных защитников. Это правило, но, конечно, из него есть исключения.

В финале Кубка Испании Лео Месси, который номинально играл в центре атаки, отдал 51 пас вперёд из своих 79 (то есть 65%). По этому показателю он в тройке лучших у «Барселоны». Результат, который выбивается из общей тенденции и показывает, что речь об особенном игроке. А вот результат, который вообще не выбивается из общей тенденции: Коутиньо, который номинально играл на фланге атаки, отдал 23 паса вперёд из своих 58 (то есть 40%). Процент хуже, чем у Месси, но не только. Хуже, чем у Малкома (57% пасов вперёд). И даже хуже, чем у Сержи Роберто. Даже когда Сержи играл правого форварда (47% пасов вперёд).

Вы скажете, что Месси никакой не нападающий, он играет не на острие, а где угодно, в основном между линиями, и постоянно смещается к мячу. И будете правы. Но вот в чём штука: тепловые карты бразильца и аргентинца в этом матче расположены примерно на одной высоте. Более того, на карте усреднённых позиций на поле Месси, при всех своих смещениях в глубину, оказался по итогам игры расположен выше всего в «Барселоне». То есть они находились в равных условиях для обострения. Но один обострял намного больше, чем можно ожидать, исходя из его позиции. А другой – меньше всех игроков, занимавших сопоставимые позиции по ходу матча.

Тепловая карта Коутиньо

Фото: Тепловая карта Месси

Это сравнение с Месси было эффектным: оно на конкретном примере показывает разницу между выдающимся игроком, ломающим правила, и не выдающимся. Но ещё важнее сравнение количества пасов вперёд у Коутиньо с Малкомом и Сержи Роберто. Они хорошие игроки, но тоже не выдающиеся. Коутиньо проигрывает и им.

«Барселона» за 120 млн евро + 40 млн бонусов получила игрока, который в решающий момент даёт короткие пасы поперёк поля. Его короткие пасы поперёк поля – самые дорогие короткие пасы поперёк поля в истории мирового футбола. Парень на подхвате – чистое золото. Но разве его купили для этого?

Время от времени Филиппе разбавляет игру второго планы эффектными разрезающими пасами, намного чаще – дальними ударами. Правда, хорошо получается редко. Вообще, для игрока его стоимости набрать за 2000 игровых минут в Примере 5+2 по системе «гол+пас», меньше, чем у Видаля (3+7), который сыграл меньше (1900 минут), – это как-то, хм, не впечатляет. Но в финале Кубка не было даже дальних ударов. Всего два удара за 90 минут – меньше, чем у Ракитича, и столько же, сколько за 45 минут у Видаля. И один пас под удар с игры – короткий и назад. Чем Коутиньо был занят всю игру?

Коутиньо и Месси

Вопрос не риторический. А ответ на него – серьёзная проблема для клуба. Потому что большую часть игры Коутиньо делал то же, что и Месси: стягивался к мячу для розыгрыша. Но, во-первых, он делал это хуже. Во-вторых, партнёры в равных условиях предпочитали играть через Месси, а не через Коутиньо. В-третьих, когда сразу два игрока стягиваются с фланга к мячу, команда получает толпу в зоне мяча – то, что нужно для «Валенсии», которая оборонялась компактно и низко.

Решение Вальверде в отсутствие Суареса сыграть без «девятки» — логичное. Решение в отсутствие Дембеле сыграть без вингера, создающего ширину атаки, в принципе, тоже понятное. Но вместе эти решения не работают: они противоречат друг другу. Даже когда Месси играет на родной позиции, его движение к мячу плохо сочетается с перемещениями Коутиньо: слишком одинаковые. С Сержи Роберто и Коутиньо на флангах атаки и с Месси в центре «Барселона» настолько потеряла ширину атаки, что оказала услугу «Валенсии». В первом тайме «Валенсии» было легко защищаться.

Как бы мало Вальверде ни доверял Малкому, он должен был выпускать его с первых минут. Просто потому что в отсутствие смещающегося на фланг Суареса и открывающегося по бровке Дембеле на поле должен быть хотя один игрок группы атаки, которые создаёт ширину.

Вальверде изменил «Барселону». Возможно, зря Победа над «МЮ» уникальна. 3 доказательства.

Удивительно, что это приходится говорить о «Барселоне», потому что громче и убедительнее всех о создании пространства в атаке говорил Йохан Круифф. «Не подходи к игроку с мячом. Если хочешь помочь – отойди подальше», — объяснял Круифф на голландском телевидении 40 лет назад. Забыли.

Во всём виноват Вальверде?

Очень легко свалить всё на Вальверде. Первый тайм с «Валенсией» — действительно его локальный провал. Но ситуация немного глубже. Как говорил известный тренер пиратской команды Джек Воробей: «Важно лишь одно – что человек может сделать и чего он не может сделать».

Конкретно Вальверде может делать довольно ограниченный набор вещей, который хорошо известен. Это качественный прессинг и быстрый переход в атаку. Он точно не гений футбола, не новатор и не может им стать. В «Барселоне» он подстроил свои сильные качества под Месси: отказался от высокого прессинга и довёл переход в атаку до совершенства. В прошлом году он блестяще встроил в команду самого нетипичного для «Барсы» игрока – Паулиньо, и на несколько месяцев поставил чуть ли не самый сбалансированный в Европе футбол. В этом сезоне гибрид между 4-4-2 и 4-3-3 обеспечивает Усман Дембеле, и полгода получалось тоже здорово. В рамках, в которых компромисс между футболом Вальверде и составом «Барселоны» вообще возможен, – тренер его достигает.

Но Дембеле травматичен. А в составе есть ещё один игрок группы атаки, и вот на нём-то всё ломается. Задача интегрировать Коутиньо оказалась Вальверде не под силу. Вальверде – не гений, у него есть набор сильных качеств, которые он пытается приладить к составу. А в случае с Коутиньо задача действительно сложная, учитывая, что в команде уже есть Месси, который делает то, что в идеале хотел бы делать Коутиньо, но лучше. К тому же бразилец не лучший выбор для контратак. Он передерживает мяч и недостаточно смело играет в пас. Поддерживать атаки вторым темпом, как Паулиньо, он тоже не может – из общего у них только любовь к дальним ударам.

Итого, у тренера есть игрок, который ему не слишком нужен, но стоит столько, что его нельзя просто усадить в запас. Коутиньо может проиграть конкуренцию такому же дорогому и звёздному Дембеле, но проиграть её Малкому – это как написать слово «позор» на двери селекционного отдела. Зачем тогда брали? И Коутиньо закономерно является игроком не старта, но основы, хотя и в ротации. В этом сезоне у него во всех турнирах всего 11 матчей во всех турнирах, проведённых с первой до последней минуты. «Барселона» выиграла пять из них.

«Барселона» ищет место для Коутиньо. Пока без него лучше Вальверде ещё не решил, как использовать новичка за 140 млн.

По сравнению с прошлым сезоном прогресса нет. В январе 2018 года назад я писал о Коутиньо – когда он только появился в команде. Тогда в подзаголовке были слова «Вальверде ещё не решил, как его использовать». За полтора года ничего не изменилось.

Это наводит на определённый вывод. Возможно, у самого Вальверде есть будущее в «Барселоне». Он по крайней мере научился извлекать максимум возможностей из фактора Месси (хотя при этом сделал команду излишне зависимой от него, в этом «Барса» сейчас напоминает сборную Аргентины). Возможно, у Коутиньо есть будущее в «Барселоне», если тренер сможет разместить их с Месси так, чтобы они не мешали друг другу. Но Вальверде не смог.

Их несовместимость в рамках «Барселоны» эпохи Месси – не вина тренера или игрока. Они сложились такими. Это вина Жозепа Бартомеу, который уже год пытается не замечать их несовместимость.

Пора расстаться с кем-то из них. Ну, или ждать, когда 55-летний Вальверде откроет в себе нового тренера или 26-летний Коутиньо превратится в другого игрока.

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