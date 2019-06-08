«ПСЖ» контактирует с Коутиньо
Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо может продолжить карьеру в «ПСЖ», утверждает ParisUnited.
По информации источника, спортивный директор парижан Антеро Энрике несколько раз встречался в Лондоне с агентом 26-летнего хавбека сине-гранатовых Киа Джурабчаном. При этом переезд бразильца в Париж возможен только в том случае, если каталонский клуб будет готов отпустить бразильца в аренду с правом последующего выкупа контракта игрока.
В завершившемся сезоне Коутиньо сыграл 54 матча на клубном уровне. На счету футболиста 11 забитых мячей и 5 результативных передач. Контракт полузащитника с «Барселоной» рассчитан до лета 2023 года. Рыночная трансферная стоимость бразильца на сегодняшний день составляет € 100 млн.
Коутиньо сообщил «Барселоне» о желании покинуть клуб
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