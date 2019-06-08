Матюиди: Роналду всегда хочет большего
Полузащитник «Ювентуса» Блез Матюиди отметил целеустремлённость товарища по команде — португальского нападающего Криштиану Роналду.
«У меня ещё один год по контракту. В „Ювентусе“ у меня всё хорошо. После чемпионата мира у меня не было времени остановиться и подумать, потому что, если бы я сделал это, кто-то другой занял бы моё место.
Переход Роналду, тот факт, что он работает каждый день, не оставляет вам особого выбора. Он выиграл всё. Если кто-то выигрывает все трофеи, он определённо задастся вопросом: „А разве что-то ещё осталось?“. Но только не Роналду. Он всегда хочет большего. На тренировках он всегда стремится победить и никогда не бывает доволен, когда проигрывает. Я не лгу», — приводит слова Матюиди La Gazzetta dello Sport.
Роналду: мне ещё есть что дать футболу
- 8 июня 2019
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