Роналду: мне ещё есть что дать футболу
Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду раскрыл секрет спортивного долголетия.
«Всё дело в подготовке — это моя рабочая этика. Чувствую себя прекрасно, несмотря на 34 года. Самое важное — в голове. Главное — чувствовать мотивацию и счастье, не сбиваться с пути. Думаю, мне еще есть что дать футболу. Чувствую себя очень хорошо», — приводит слова Роналду официальный сайт УЕФА.
Роналду выступает в составе «Ювентуса» с 2018 года. В завершившемся сезоне 34-летний португальский нападающий принял участие в 31 матче итальянской Серии А, забил 21 мяч и отдал 11 результативных передач. Также Роналду выступает в составе сборной Португалии с 2003 года. Вместе с национальной командой Роналду стал чемпионом Европы в 2016 году.
Роналду: постараемся сделать всё возможное для победы в Лиге наций
- 8 июня 2019
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