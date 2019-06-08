Сульшер внёс трёх футболистов в список трансферных целей «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассматривает троих футболистов, способных побороться за место в стартовом составе с 30-летним сербом Неманьей Матичем, который в силу возраста теряет скорость и мобильность. Об этом пишет Daily Star.
Одним из основных претендентов считается игрок лондонского «Тоттенхэма» Эрик Дайер. Его контракт истекает через два года, и это может сыграть роль в ходе переговоров. Однако «Тоттенхэм» не намерен отдавать футболиста прямому конкуренту дёшево.
Другим игроком, за которым следит Сульшер, является хавбек «Вест Хема» Деклан Райс. В свои 20 лет он уже успел дебютировать в национальной сборной Англии и может стать отличным усилением в долгосрочной перспективе.
Третьим футболистом в списке Сульшера значится игрок «Ньюкасла» Шон Лонгстафф. Он отлично провёл первую половину предыдущего сезона, однако затем получил травму и выбыл из строя. Но норвежский специалист видит в нём потенциал, чтобы навязать конкуренцию Матичу.
- 8 июня 2019
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