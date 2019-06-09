Матч Россия — Кипр обслужит итальянская бригада арбитров
Стали известны арбитры, которые будут работать на матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года Россия — Кипр, сообщается на официальном сайте РФС.
Встречу, которая состоится 11 июня на стадионе «Нижний Новгород», обслужит итальянская бригада арбитров во главе с Марко Ди Белло. В роли ассистентов выступят Джорджио Перетти и Чиро Карбоне. Резервный рефери — Маурицио Мариани.
Бельгийцы обошли сборную России в группе I и, набрав девять очков, возглавляют таблицу. Казахстан занимает пятое место после трёх туров. У сборной Шотландии одинаковое количество очков с идущими вторыми россиянами, но они уступают по дополнительным показателям. Кипр, заработав три очка, занимает 4-е место в группе.
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