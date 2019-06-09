Видео: глупейший автогол вратаря в матче MLS

Один из самых нелепых голов сезона был забит в матче 16-го тура регулярного чемпионата MLS между «Сан-Хосе» и «Далласом» (2:2).



При счёте 0:0 в первом тайме на 27-й минуте встречи защитник гостей отдал несильную передачу на своего голкипера Марио Даниэля Вегу. Аргентинский вратарь «Далласа» повернул голову направо, чтобы найти возможного адресата для паса. Он неудачно поставил ногу, мяч прокатился под подошвой и предательски заскочил в ворота.

Видео этого курьёзного эпизода можно посмотреть на «Чемпионате».



«Даллас» после 16 туров располагается на 11-м месте регулярного чемпионата MLS-2019, набрав 22 очка. «Сан-Хосе» провёл на один матч меньше и занимает 15-е место. Отставание от «Далласа» составляет три очка.