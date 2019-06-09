Батшуайи и Т. Азар сыграли на волынке в юбках-килт перед матчем с Шотландией

Игроки сборной Бельгии Миши Батшуайи и Торган Азар необычным образом готовятся к матчу четвёртого тура отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 с командой Шотландии.



На тренировку команды пришли музыканты, играющие на волынке. Они показали футболистам, как правильно надевать традиционную шотландскую юбку-килт. «Она защищает всё самое важное», — сказал один из гостей. После этого Батшуайи и Азар сами примерили килт. После этого футболистов попросили снять тренировочные шорты. Батшуайи сначала принял эти слова за шутку, но вскоре понял, что ему говорят это серьёзно, и вместе с Азаром выполнил просьбу.



Музыканты также поделились секретами игры на волынке и предложили бельгийцам сыграть. Как признали оба футболиста, у Азара получилось намного лучше.

Видео этой встречи опубликовано в официальном «твиттере» сборной Бельгии.



Поединок между бельгийцами и шотландцами состоится во вторник, 11 июня.