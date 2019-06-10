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Гончаренко назвал трёх лучших футболистов сезона в РПЛ

Гончаренко назвал трёх лучших футболистов сезона в РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко назвал свой вариант трёх лучших футболистов сезона-2018/19 в Российской Премьер-Лиге.

«Чалов, Дзюба, Акинфеев. Не боюсь перехвалить Чалова. Если его фамилия мне пришла в голову сразу, значит, он действительно провёл хороший сезон.

Меня не удивило, что Бердыев назвал Чалова самым умным игроком лиги. У Курбана Бекиевича всегда очень трезвая оценка. Мне понравилось, как он сказал про Понтуса: «Он не делает того, что не умеет». Абсолютно верное замечание. Человек его опыта имеет право на такие заявления.

Чалов – яркий пример целеустремлённого человека. Он любит тренироваться, работать над собой для того, чтобы быть лучше в каждом эпизоде. Чалов заслужил то, что имеет, своим отношением к делу. Не забывайте, что он уже третий сезон в первой команде. С ним легко: Федя отлично усваивает информацию, которую ему даёшь", — сказал Гончаренко в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Денисом Целых и Олегом Лысенко.

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