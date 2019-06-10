Каррагер: ван Дейк один из лучших в мире, но «Золотой мяч» получит Месси

Легендарный защитник «Ливерпуля» и звезда британского телевидения Джейми Каррагер поделился мнением о борьбе за получение «Золотого мяча» между Вирджилом ван Дейком и Лионелем Месси.



«Я видел, что Вирджил является фаворитом на награду по мнению букмекеров. Тем не менее, думаю, победителем станет Месси — уж слишком редко «Золотой мяч» берут центральные защитники. Каннаваро выиграл в 2006 году его благодаря победе на чемпионате мира.



Игра ван Дейка не слишком менялась по ходу сезона. Он отлично играл в каждом из матчей, а победа в Лиге чемпионов окончательно обозначила тот факт, что он является одним из лучших игроков мира.



Раньше всегда выделяли Рамоса и Пике, ведь они выигрывали трофеи со своей сборной. При этом далеко не факт, что они выступали лучше, чем Вирджил. Именно поэтому ван Дейк должен расстраиваться по поводу поражения в Лиге Наций. Да, это не чемпионат мира, но тоже небольшой трофей для него и его страны», — цитирует Каррагера Mirror.

Вейналдум: ван Дейк определённо заслужил «Золотой мяч»