Каррагер: ван Дейк один из лучших в мире, но «Золотой мяч» получит Месси

Легендарный защитник «Ливерпуля» и звезда британского телевидения Джейми Каррагер поделился мнением о борьбе за получение «Золотого мяча» между Вирджилом ван Дейком и Лионелем Месси.
«Я видел, что Вирджил является фаворитом на награду по мнению букмекеров. Тем не менее, думаю, победителем станет Месси — уж слишком редко «Золотой мяч» берут центральные защитники. Каннаваро выиграл в 2006 году его благодаря победе на чемпионате мира.
Игра ван Дейка не слишком менялась по ходу сезона. Он отлично играл в каждом из матчей, а победа в Лиге чемпионов окончательно обозначила тот факт, что он является одним из лучших игроков мира.
Раньше всегда выделяли Рамоса и Пике, ведь они выигрывали трофеи со своей сборной. При этом далеко не факт, что они выступали лучше, чем Вирджил. Именно поэтому ван Дейк должен расстраиваться по поводу поражения в Лиге Наций. Да, это не чемпионат мира, но тоже небольшой трофей для него и его страны», — цитирует Каррагера Mirror.
- 10 июня 2019
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