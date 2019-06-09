Вейналдум: ван Дейк определённо заслужил «Золотой мяч»

Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Жоржиньо Вейналдум оценил шансы соотечественника и одноклубника Вирджила ван Дейка выиграть «Золотой мяч».
«Ван Дейк провёл хороший сезон. Вирджил пытается остановить всех, именно так он играет. Для нас он лучший защитник в мире. Если вы посмотрите на его сезон, он определённо заслужил „Золотой мяч“, но решать не нам», — приводит слова Вейналдума AFP.
Также голландец поделился ожиданиями от финального матча Лиги Наций УЕФА между своей командой и сборной Португалии, который состоится сегодня, 9 июня.
«Мы недавно играли в Швейцарии с Португалией в товарищеском матче и де Лигт тоже останавливал Роналду (Матч состоялся 26 марта 2018 года и завершился победой Нидерландов со счётом 3:0. — Прим. „Чемпионата“). Так что остановить Криштиану может не только ван Дейк.
Но Роналду достаточно хорош, чтобы показывать классную игру даже против действительно хороших защитников, и это самая интересная часть футбола. Его уровень настолько высок, что с ним трудно справиться", — добавил Вейналдум.
- 9 июня 2019
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