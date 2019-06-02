Ван Дейк: Месси всё ещё лучший игрок в мире, он должен выиграть «Золотой мяч»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк после победы в финале Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур» (2:0) отметил, что «Золотой мяч» по итогам года должен получить нападающий «Барселоны» Лионель Месси.



«Думаю, что Месси — лучший игрок в мире. Он должен выиграть „Золотой мяч“. Так что не думаю об этом. Но если я выиграю, я заберу награду. Хотя, на мой взгляд, он должен выиграть. Месси всё ещё лучший в мире независимо от того, попал он в финал Лиги чемпионов или нет», — приводит слова ван Дейка Goal.com.



«Ливерпуль» в шестой раз в истории стал обладателем кубка Лиги чемпионов. Английский клуб вышел на третье место в истории турнира по этому показателю. Чаще победителями главного европейского клубного турнира становились только «Реал» (13) и «Милан» (7).

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