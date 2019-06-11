Мората: не просил у Рамоса пробить пенальти, это был жест доброй воли
Форвард сборной Испании и мадридского «Атлетико» Альваро Мората после крупной победы над сборной Швеции (3:0) в квалификации к Евро-2020 рассказал, почему бил второй пенальти в матче вместо штатного пенальтиста испанцев Серхио Рамоса.
«Я не просил у Рамоса этот пенальти, так как знаю, что он всегда хочет забивать сам. Это был жест доброй воли с его стороны, и я буду ему всегда благодарен за это. Вдвойне приятно, когда тебе дают пробить пенальти, хотя ты об этом не просишь.
Игра со шведами была сложнее, чем может показаться по результату. У них превосходная команда, которая провела качественный оборонительный матч и искала свой шанс в контратаках. Но мы тоже сыграли хорошо в защите", — сказал Мората.
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