«Рома» объявила о назначении Фонсеки на пост главного тренера
Португальский тренер Паулу Фонсека официально стал наставником итальянской «Ромы». Об этом сообщает официальный сайт клуба. Контракт специалиста рассчитан на два года с возможностью продления его на третий.
Предыдущие три сезона уроженец Мозамбика работал в донецком «Шахтёре». За этот период он трижды выиграл чемпионат Украины и трижды — Кубок страны. Ещё одним трофеем Фонсеки стал Суперкубок Украины. Ранее специалист руководил рядом португальских клубов, среди которых «Порту», «Пасуш де Феррейра» и «Брага».
«Я очень рад получить этот пост. Благодарю клуб за предоставленную возможность проявить себя. Я полон энтузиазма и мотивирован теми вызовами, которые получу. Верю, что мы сможем создать что-то особенное», — заявил 46-лений Фонсека.
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