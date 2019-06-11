«Рома» объявила о назначении Фонсеки на пост главного тренера

Португальский тренер Паулу Фонсека официально стал наставником итальянской «Ромы». Об этом сообщает официальный сайт клуба. Контракт специалиста рассчитан на два года с возможностью продления его на третий.



Предыдущие три сезона уроженец Мозамбика работал в донецком «Шахтёре». За этот период он трижды выиграл чемпионат Украины и трижды — Кубок страны. Ещё одним трофеем Фонсеки стал Суперкубок Украины. Ранее специалист руководил рядом португальских клубов, среди которых «Порту», «Пасуш де Феррейра» и «Брага».



«Я очень рад получить этот пост. Благодарю клуб за предоставленную возможность проявить себя. Я полон энтузиазма и мотивирован теми вызовами, которые получу. Верю, что мы сможем создать что-то особенное», — заявил 46-лений Фонсека.