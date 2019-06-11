«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» поборются за Магуайра

Защитник ФК «Лестер» и сборной Англии Гарри Магуайр попал в сферу интересов двух британских грандов — «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Об этом сообщает Sky Sports.
«Лестер» в свою очередь не желает расставаться со своим лидером — его контракт действует до лета 2023 года. Сообщается, что «лис» устроит предложение в € 80 млн. «Манчестер Юнайтед» готов выплатить такую сумму лишь в том случае, если ни к чему не приведут переговоры с «Наполи» по Калиду Кулибали — именно он является приоритетной целью для «красных дьяволов».
26-летний Магуйар перешёл в «Лестер Сити» летом 2017 года из «Халл Сити». Сумма трансфера составила € 13,7 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 31 матче английского национального чемпионата, в которых стал автором трёх забитых мячей, а также получил шесть жёлтых карточек и одну красную.
- 11 июня 2019
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