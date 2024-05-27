Луис де ла Фуэнте: сборная Испании достаточно хороша, чтобы решать поставленные задачи

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте считает, что в его распоряжении есть команда, способная добиваться успеха.

«Время укрепляет связь, и я чувствую, что наша команда — настоящая семья. Мы сформировали весьма сплочённую группу, которой по силам решать поставленные перед ней задачи», — приводит слова тренера пресс-служба сборной Испании в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, ранее сборная Испании опубликовала заявку на Евро-2024. Отметим, что в список испанской команды сейчас входит 29 футболистов, но в окончательную заявку сборная сможет включить только 26 футболистов. Чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места, выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.