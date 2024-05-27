Экс-игрок «Пари НН» Севикян: Станкович поможет «Спартаку» выигрывать матчи и титулы

Бывший футболист «Пари НН», а ныне игрок венгерского «Ференцвароша» Эдгар Севикян заявил, что Деян Станкович поможет московскому «Спартаку» в завоевании титулов.

«Станкович — хороший тренер. У него есть знания о футболе, у него огромный опыт как у игрока. Он работал в связке с топовыми тренерами, в «Ференцвароше» у каждого специалиста хорошие тактические знания, идеи. Когда голоден до побед, ты это передаёшь игрокам. Думаю, он поможет «Спартаку» выигрывать матчи и титулы», — приводит слова Севикяна «РИА Новости Спорт».

Напомним, Станкович приступит к работе в «Спартаке» с сезона-2024/2025. Временно исполняющим обязанности главного тренера московского клуба был Владимир Слишкович, который занял эту должность после ухода испанского специалиста Гильермо Абаскаля. Сезон-2023/2024 «Спартак» закончил на пятом месте. Чемпионом страны стал «Зенит», обыгравший в последнем туре «Ростов». Помощь в завоевании титула сине-бело-голубым оказал «Краснодар», победивший на домашней арене «Динамо». Подопечным Марцела Лички достаточно было сыграть вничью, чтобы стать чемпионами.