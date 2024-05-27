Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Ахли — Аль-Фейха. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Пари НН» Севикян: Станкович поможет «Спартаку» выигрывать матчи и титулы

Экс-игрок «Пари НН» Севикян: Станкович поможет «Спартаку» выигрывать матчи и титулы
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Пари НН», а ныне игрок венгерского «Ференцвароша» Эдгар Севикян заявил, что Деян Станкович поможет московскому «Спартаку» в завоевании титулов.

«Станкович — хороший тренер. У него есть знания о футболе, у него огромный опыт как у игрока. Он работал в связке с топовыми тренерами, в «Ференцвароше» у каждого специалиста хорошие тактические знания, идеи. Когда голоден до побед, ты это передаёшь игрокам. Думаю, он поможет «Спартаку» выигрывать матчи и титулы», — приводит слова Севикяна «РИА Новости Спорт».

Напомним, Станкович приступит к работе в «Спартаке» с сезона-2024/2025. Временно исполняющим обязанности главного тренера московского клуба был Владимир Слишкович, который занял эту должность после ухода испанского специалиста Гильермо Абаскаля. Сезон-2023/2024 «Спартак» закончил на пятом месте. Чемпионом страны стал «Зенит», обыгравший в последнем туре «Ростов». Помощь в завоевании титула сине-бело-голубым оказал «Краснодар», победивший на домашней арене «Динамо». Подопечным Марцела Лички достаточно было сыграть вничью, чтобы стать чемпионами.

Материалы по теме
Слишкович рассказал о первом разговоре с новым главным тренером «Спартака» Станковичем
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android