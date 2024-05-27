«Сочи» объявил о продлении контракта с тренером Морено

Пресс-служба футбольного клуба «Сочи» в своём телеграм-канале официально объявила о продлении контракта с главным тренером Робертом Морено. Новый контракт испанского специалиста с российским клубом рассчитан до конца сезона-2026/2027.

Напомним, 46-летний Роберт Морено был назначен на должность главного тренера «Сочи» в декабре 2023 года. За этот период под его руководством «Сочи» провёл 13 матчей во всех турнирах, в которых два раза выиграл, семь раз сыграл вничью и четыре раза проиграл. До переезда в Россию Морено успел поработать в «Барселоне», «Монако» и ряде других европейских клубов.

Команда Роберта Морено завершила минувший сезон Российской Премьер-Лиги, заняв последнее, 16-е место и имея в своём активе 24 очка. Вместе с «Балтикой» «Сочи» вылетел в Мелбет Первую лигу.