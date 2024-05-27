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Суд Мадрида частично удовлетворил иск европейской Суперлиги против УЕФА и ФИФА

Суд Мадрида частично удовлетворил иск европейской Суперлиги против УЕФА и ФИФА
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Суд Мадрида частично удовлетворил иск европейской Суперлиги против УЕФА и ФИФА, в котором лига обвиняет их в злоупотреблении доминирующим положением и препятствовании свободной конкуренции на рынке. Об этом сообщает AS.

По информации источника, постановление также обязывает ФИФА и УЕФА прекратить санкционированное антиконкурентное поведение и запретить его повторение в будущем, а также обязать их немедленно устранить все последствия антиконкурентного поведения, произошедшие до или во время соревнований. Также отмечается, что это решение не является окончательным и апелляцию всё ещё можно будет подать.

Данное решение соответствует решению Суда Европейского Союза, вынесенному в декабре прошлого года.

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