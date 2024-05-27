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Тренер Испании Луис де ла Фуэнте высказался о вызванных на Евро-2024 футболистах команды

Тренер Испании Луис де ла Фуэнте высказался о вызванных на Евро-2024 футболистах команды
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Главный тренер сборной Испании по футболу Луис де ла Фуэнте высказался по опубликованной ранее заявке «Красной фурии» на чемпионат Европы — 2024.

«Все игроки имеют одинаковые шансы оказаться на Евро. Это должно быть ясно. Заявка предварительная, список из 29 игроков нужен, чтобы минимизировать возможные риски», — приводит слова тренера пресс-служба сборной Испании в социальной сети X (ранее Twitter).

Отметим, что в список испанской команды сейчас входит 29 футболистов, но в окончательную заявку сборная сможет включить только 26 футболистов. Чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места, выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.

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