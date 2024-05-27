Владимир Гранат: ждал большего от ЦСКА с Федотовым и «Урала» с Гончаренко

Бывший защитник московского «Динамо» Владимир Гранат назвал главные разочарования сезона-2023/2024 в Российской Премьер-Лиге.

«Что касается разочарование этого сезона, то от Федотова и ЦСКА ждал большего и более целостной игры. То же самое ждал от Гончаренко и «Урала». Потому что это опытные тренеры, к чьим хорошим результатам и игре все привыкли», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, ЦСКА завершил сезон-2023/2024 на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Урал» под руководством Гончаренко стал 14-м. Екатеринбуржцы проведут стыковые матчи за право остаться в высшем российском дивизионе. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит».