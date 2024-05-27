Слишкович оценил свою работу на посту главного тренера «Спартака»

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» в концовке сезона-2023/2024 Владимир Слишкович оценил период своей работы у руля красно-белых. Он признался, что не полностью доволен проведённым отрезком в качестве главного тренера. По мнению боснийца, «Спартак» заслуживал пройти дальше в Кубке России. При этом в чемпионате команда показала себя неплохо.

«Доволен ли я своим отрезком у руля „Спартака“? И да, и нет. Почему нет? Считаю, что мы заслужили большего в Кубке России. Проиграли Калининграду – окей, не могу ничего сказать, «Балтика» заслужила. Но чуть-чуть остался осадок, жалко, мы заслужили больше. Думаю, мы были лучше и должны были выиграть. По чемпионату – неплохо было. Не могу оценить свою работу. Пускай другие люди её оценивают», — приводит слова Слишковича Metaratings.