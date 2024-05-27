Клаудиньо: в этом сезоне «Зенит» боролся против всех соперников и против судейства

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо подвёл итоги сезона-2023/2024 для сине-бело-голубых. Напомним, команда Сергея Семака стала чемпионом России, обыграв «Ростов» (2:1) в субботу, 25 мая.

«Сезон был очень тяжёлым для нас. Мы все старались. Мы боролись против всех соперников, ещё и против судейства, поэтому заслужили стать чемпионами», — сказал Клаудиньо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, матч 30-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Ростовом» состоялся в субботу, 25 мая. Игра проводилась на стадионе «Газпром Арена» (Санкт-Петербург). В качестве главного арбитра встречи выступил Виталий Мешков. Матч начался в 16:30 мск. Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу сине-бело-голубых.