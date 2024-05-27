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Марцел Личка пригласил Марко Ройса в «Динамо»

Марцел Личка пригласил Марко Ройса в «Динамо»
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка пригласил полузащитника дортмундской «Боруссии» Марко Ройса в московский клуб. Немецкий футболист станет свободным агентом ближайшим летом.

«Марко Ройс — свободный агент? Забираем его к себе! Марко, мы приглашаем тебя в «Динамо», без всяких проблем забираем к себе! (Улыбается)

Я люблю конкуренцию в команде, у нас хорошие игроки, которые, думаю, понравились бы Ройсу. Марко, если хочешь, приезжай к нам!» — приводит слова Марцела Лички «РБ Спорт».

Напомним, ранее стало известно, что 34-летний Марко Ройс покинет «Боруссию» на правах свободного агента этим летом. Ройс выступает за «Боруссию» с 2012 года. В нынешнем сезоне опытный футболист провёл 41 матч во всех турнирах, забил девять мячей и сделал 10 результативных передач. Вместе с клубом из Дортмунда Ройс дважды становился обладателем Кубка Германии и три раза выигрывал Суперкубок страны.

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