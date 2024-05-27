Сборная Беларуси объявила окончательный состав на матчи с Россией и Израилем

Пресс-служба сборной Беларуси объявила окончательный состав на товарищеские матчи с Россией и Израилем. Напомним, встреча со сборной России состоится 7 июня, а матч с израильской национальной командой пройдёт 11 июня. Отметим, что в списке находятся шесть футболистов из российский клубов.

Окончательный состав сборной Беларуси на июньский сбор:

Вратари: Павел Павлюченко («Пахтакор», Узбекистан), Сергей Игнатович («Шахтёр», Солигорск), Фёдор Лапоухов («Динамо-Минск»).

Защитники: Денис Поляков («Хапоэль», Хайфа, Израиль), Сергей Политевич («Динамо-Минск»), Кирилл Печенин («Крылья Советов», Россия), Роман Юзепчук, Захар Волков (оба — «Химки», Россия), Владислав Малькевич («Урал», Россия), Сергей Карпович, Егор Пархоменко (оба — «Неман», Гродно), Денис Левицкий («Торпедо-БелАЗ», Жодино), Максим Касараб («Динамо-Брест»),

Полузащитники: Макс Эбонг («Астана», Казахстан), Владислав Климович («Диошдьер», Венгрия), Евгений Яблонский («Астерас», Греция), Никита Корзун («Елимай», Казахстан), Валерий Громыко («Кайсар», Кызылорда, Казахстан), Валерий Бочеров, Артем Концевой (оба — «Урал», Россия), Максим Киреев («Льерс», Бельгия).

Нападающие: Дмитрий Антилевский («Хапоэль» Хайфа, Израиль), Герман Барковский («Динамо-Брест»), Владислав Морозов («Арока», Португалия).