Елагин: по уровню Дзюба подходит АПЛ. Чем он хуже Лукаку?

Известный комментатор Александр Елагин, который начиная со следующего сезона будет комментировать матчи английской Премьер-лиги на платформе Okko Спорт, поделился мыслями о возможном переходе нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в один из клубов чемпионата Англии.



«Как отношусь к возможному отъезду Дзюбы в Англию? Да пусть едет! Дзюба – футболист, по уровню подходящий АПЛ. Нужен только характер, а сыграть он может где угодно. Вполне мог бы заиграть в том же «Манчестер Юнайтед». Чем он хуже Лукаку? Дзюба же не пробовал себя на этом уровне! Лукаку чуть ли не с 14 лет на высоком уровне: «Андерлехт», потом АПЛ. А Дзюба где был? Ростов, Екатеринбург, Тула. Даже начинал уже не в романцевском «Спартаке», а в дворовом.



Мы видели мастерство Дзюбы, оно у него есть, и немало. Но там даже не оно нужно, а характер. Если он готов 38 матчей на пределе играть, то отлично. Там нельзя как в России – провести на топ-уровне 10-15 игр в сезоне, а дальше в потолок плевать. В АПЛ каждый матч – на убой. Дзюбе 31 – ещё три-четыре сезона он пылить способен в Англии. Если захочет», — сказал Елагин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Пучкову.

«Дзюба вполне мог бы заиграть в «Манчестер Юнайтед» Голос английского футбола в России анонсирует принципиально новый сезон АПЛ.