Московский «Локомотив» на своём официальном сайте объявил о переходе защитника «Уфы» Дмитрия Живоглядова.



Соглашение между «железнодорожниками» и 25-летним футболистом рассчитано на четыре года.



Напомним, трансфер должен был состояться ещё зимой, но этому помешали перестановки внутри «Локомотива». В апреле «Чемпионат» сообщил, что стороны возобновили переговоры о переходе.



Живоглядов в течение четырёх лет занимался в академии «Локомотива», после чего перебрался в другой московский клуб – «Динамо». В 2016 году защитник перешёл в «Уфу». В минувшем сезоне Дмитрий принял участие в 21 матче Российской Премьер-Лиги, в которых записал на свой счёт 2 результативные передачи и получил 2 жёлтые карточки.

«Локомотив» объявил о переходе Живоглядова Фото : Официальный сайт ФК «Локомотив»