«Локомотив» объявил о переходе Живоглядова
Московский «Локомотив» на своём официальном сайте объявил о переходе защитника «Уфы» Дмитрия Живоглядова.
Соглашение между «железнодорожниками» и 25-летним футболистом рассчитано на четыре года.
Напомним, трансфер должен был состояться ещё зимой, но этому помешали перестановки внутри «Локомотива». В апреле «Чемпионат» сообщил, что стороны возобновили переговоры о переходе.
Живоглядов в течение четырёх лет занимался в академии «Локомотива», после чего перебрался в другой московский клуб – «Динамо». В 2016 году защитник перешёл в «Уфу». В минувшем сезоне Дмитрий принял участие в 21 матче Российской Премьер-Лиги, в которых записал на свой счёт 2 результативные передачи и получил 2 жёлтые карточки.
«Локомотив» объявил о переходе Живоглядова
Фото: Официальный сайт ФК «Локомотив»
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