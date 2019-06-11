Работники «Сибири» в письме Дюкову заявили, что клуб подвели к банкротству

Работники «Сибири» написали открытое письмо президенту Российского футбольного союза Александру Дюкову.



«Уважаемый Александр Валерьевич, хотим довести до вашего сведения существующее положение дел в нашем клубе. На заседании правительства Новосибирской области 10 июня принято решение о создании автономной некоммерческой организации «Футбольный клуб (ФК) «Новосибирск», учредителем которой станет Новосибирская область в лице министерства физической культуры и спорта Новосибирской области.



Между тем ранее, 7 июня, министр физической культуры и спорта Новосибирской области давал в прессе комментарии, что ФК «Сибирь» будет оформлен как некоммерческая организация, его учредителем станет Министерство физической культуры и спорта. Далее должна была быть процедура замены клуба с сохранением игроков и тренеров и других работников, необходимых для лицензирования.



А сейчас получается, что министерство спорта НСО, которое финансировало ФК «Сибирь» из бюджета области и считалось контролирующей организацией по условиям лицензирования, бросило его на произвол судьбы, вместе со всеми работниками, а это 76 человек, включая и футболистов на контрактах, и детских тренеров, и работников администрации, и завело себе новую «командочку», не имеющую ни долгов по зарплате, ни по налогам, ни перед стадионом «Спартак», ни перед стадионом «Заря». Со слов заместителя губернатора Новосибирской области Андрея Жукова, которому и было поручено в своё время заниматься вопросами футбола в Новосибирске, никого из действующих работников «Сибири» в новый ФК «Новосибирск» приглашать не собираются.



Известно также, что остатки финансирования, которые были выделены ФК «Сибирь» на 2019 год, будут перераспределены министерством спорта НСО на новый клуб. «Сибирь» будет вынуждена сняться с первенства, в том числе и детско-юношеского. Зарплату работникам платить уже нечем. С уволенными футболистами и тренерами, у которых контракт закончился, не произведут окончательного расчёта. 450 детей футбольной школы пойдут на улицу. Таким образом, ФК «Сибирь» планомерно подвели к банкротству. При этом ООО «ФК Сибирь» не сможет даже произвести сокращение людей по законодательству, так как его лишают каких-либо средств к существованию. «Прекрасное» решение переписать историю новосибирского футбола и уничтожить существующий с 1936 года ФК «Сибирь», прошедший большой спортивный путь в российском футболе, участвовавший в Премьер-Лиге, игравший в финале Кубка России и в отборочных матчах Лиги Европы», — говорится в письме.

Правительство Новосибирской области создало новый клуб на базе «Сибири»