Сборная США разгромила Таиланд в матче ЧМ-2019 среди женских команд — 13:0

В матче группового этапа чемпионата мира 2019 года среди женских команд сборная США встречалась с Таиландом. Игра проходила на стадионе «Огюст Делон» в Реймсе и завершилась со счётом 13:0 в пользу национальной команды США.



Голами в составе сборной США отметились Линдси Хоран, Меган Рапино, Мэллори Пью, Карли Ллойд, Саманта Мевис, записавшая на свой счёт 2 гола, Роуз Лавель, забившая 3 мяча, и Алекс Морган, оформившая пента-трик. Таким образом, сборная США стала первой командой в истории чемпионатов мира среди женских команд, которой удалось забить 13 мячей в одной встрече.



Сборная США набрала 3 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице группы F. Национальная команда Таиланда (0) — на последнем, 4-м месте.