Головин: при удачной реализации могли Кипру и пять голов забивать

Полузащитник сборной России Александр Головин прокомментировал победу в матче отборочного турнира Евро-2020 с Кипром (1:0).
«Ожидание от следующего сезона — быть в тройке с «Монако». По игре: мы выступили намного сильнее. При удачной реализации могли и пять забивать. Честно говоря, были и мои ошибки — бил выше, когда мог забивать.
Надеюсь, что в следующем сезоне буду больше забивать. Хотелось бы ответить Фабрегасу голом, но главное это три очка», — передаёт слова Головина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Россия, набрав девять очков, по-прежнему занимает второе место в турнирной таблице группы I. Отставание россиян от лидера группы, сборной Бельгии, составляет три очка. Кипр (3) — на пятом месте.
В следующем матче Россия на выезде сыграет с Шотландией. Кипру предстоит домашняя игра с Казахстаном. Оба матча состоятся 6 сентября.
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