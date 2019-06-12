Ионов: сборная Кипра ничем не удивила

Полузащитник «Ростова» и сборной России Алексей Ионов поделился впечатлениями от матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Кипра (1:0). Напомним, Ионов стал автором единственного гола встречи.



«Что не получалось до гола? Не получалось забить. То головой ударил не так, как хотел, то вне игры. Вот третий момент удалось забить. Не получилось забить больше одного, потому что не забили. В первом тайме было много моментов, счёт мог быть 3:0 или 4:0. Киприоты ничем не удивили, готовились, разбирали их. Первый гол это то, что мы отрабатываем, забегания, но всё было в динамике. Поддержка была в обоих матчах сумасшедшая. Когда выходишь на такие игры, всё это ощущаешь», — передаёт слова Ионова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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