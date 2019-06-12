Дзюба: концовка с Кипром далась тяжело, у меня уже в глазах начало темнеть

Нападающий сборной России Артём Дзюба прокомментировал результат матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Кипром (1:0).
«Было очень много моментов, выбрали хорошую тактику, большую работу проделали. Обидно, что не реализовали много моментов. С Сан-Марино всё залетело, а тут вернулось немножко. Хороший матч, движение. К 65-й минуте, правда, встали. Радуюсь, что и киприоты встали вместе с нами. Тяжёлая игра, но заслуженная победа. Должны были раньше всё решать, но и вратарь кураж поймал, и мы не могли не забить.
Сейчас хочется перевести дух. Последние 30 минут дались очень тяжело. У меня уже в глазах начало темнеть, всё болит. Главное, что три очка, идём дальше. Поддержка трибуна и атмосфера была хорошая, потрясающая. Это детище наше после чемпионата мира. Хорошая идея ездить по городам. Спасибо всем, что в столь поздний час пришли и поддержали нас. Игра, думаю, им понравилась. Было очень много моментов, футбол прекрасен тем, что невозможно всё забить. Держали народ в напряжении", — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
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