Лукаку — о своём будущем: лето будет насыщенным
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку высказался о возможном уходе из английского клуба в летнее трансферное окно.
«Сейчас я планирую наслаждаться временем с семьёй и отдыхать. Потом я приму лучшее решение для своей карьеры. Знаю ли я что-нибудь уже сейчас? Да. У меня действует контракт с «Манчестер Юнайтед», так что я поговорю со своим агентом, чтобы найти лучшее решение. Думаю, лето будет насыщенным», — приводит слова Лукаку Football Italia со ссылкой на VTM.
Ранее сообщалось, что в услугах 26-летнего форварда заинтересованы итальянские клубы, среди которых «Интер» и «Наполи».
В минувшем сезоне Лукаку принял участие в 32 матчах английской Премьер-лиги, в которых записал на свой счёт 12 голов, а также получил 4 жёлтые карточки.
«Манчестер Юнайтед» не отпустит Лукаку в «Интер» в обмен на Перишича и доплату
- 12 июня 2019
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