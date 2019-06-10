«Манчестер Юнайтед» не отпустит Лукаку в «Интер» в обмен на Перишича и доплату

Британский «Манчестер Юнайтед» ответил отказом на предложение миланского «Интера» по форварду Ромелу Лукаку. Об этом сообщает Football Italia.
Итальянский клуб не может себе позволить выплатить € 70 млн, которые требует «МЮ», поэтому рассчитывал покрыть часть сделки за счёт Ивана Перишича. Тем не менее, «Манчестер Юнайтед» более не заинтересован в подписании хорватского футболиста, поэтому требует от «Интера» исключительно денежные средства.
В подписании бельгийского форварда заинтересован новый главный тренер «Интера» Антонио Конте. Итальянец хотел видеть Лукаку ещё в «Челси», однако тогда борьбу за футболиста выиграл манкунианский клуб. Теперь же в «МЮ» готовы рассмотреть продажу нападающего, а сам Ромелу, якобы, готов переезду в Италию.
Главным конкурентом «Интера» в борьбе за Лукаку является «Наполи».
- 10 июня 2019
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