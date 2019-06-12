Гвардиола отказался от годичной зарплаты в € 20 млн в «Ювентусе»

Испанский тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отказался от внушительного контракта, который ему предлагал «Ювентус». Об этом сообщает Eurosport.fr.



По информации издания, руководство туринского клуба готово было платить 48-летнему специалисту € 20 млн в год. Гвардиола от такого предложения отказался и предпочёл продолжить тренировать «Манчестер Сити». После такого решения Пепа «Ювентус» переключился на Маурицио Сарри, который, как ожидается, возглавит клуб в ближайшее время.



В минувшем сезоне Гвардиола привёл «Манчестер Сити» к победе в английской Премьер-лиге, Кубке Англии, Кубке английской лиги и Суперкубке Англии. В четвертьфинале Лиги чемпионов подопечные испанца уступили ФК «Тоттенхэм Хотспур».