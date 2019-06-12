В Петербурге прошёл матч с участием легенд футбола, Сычёв забил семь голов

Сегодня, 12 июня, в Санкт-Петербурге состоялся «Матч звёзд», в котором встретились команды «Звёзды России» и «Легенды УЕФА». Об этом сообщает пресс-служба УЕФА. Матч состоялся в День России, ровно за год до официального старта чемпионата Европы, матчи которого пройдут в Санкт-Петербурге.



За команду «Звёзд России» сыграли Михаил Кержаков, Роман Широков, Дмитрий Сычёв, Владислав Радимов и Динияр Билялетдинов.



«Послов УЕФА» представили Давид Трезеге, Робер Пирес, Джанлука Дзамбротта, Фернандо Морьентес и Александр Филимонов, заменивший Антониса Никополидиса.



Итоговый счёт матча — 16:16. Победителя определила серия пенальти, в которых удачливее оказались «Звёзды России» — 4:3. Лучшим бомбардиром встречи с семью голами стал Дмитрий Сычёв.