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В Петербурге прошёл матч с участием легенд футбола, Сычёв забил семь голов

В Петербурге прошёл матч с участием легенд футбола, Сычёв забил семь голов
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 12 июня, в Санкт-Петербурге состоялся «Матч звёзд», в котором встретились команды «Звёзды России» и «Легенды УЕФА». Об этом сообщает пресс-служба УЕФА. Матч состоялся в День России, ровно за год до официального старта чемпионата Европы, матчи которого пройдут в Санкт-Петербурге.

За команду «Звёзд России» сыграли Михаил Кержаков, Роман Широков, Дмитрий Сычёв, Владислав Радимов и Динияр Билялетдинов.

«Послов УЕФА» представили Давид Трезеге, Робер Пирес, Джанлука Дзамбротта, Фернандо Морьентес и Александр Филимонов, заменивший Антониса Никополидиса.

Итоговый счёт матча — 16:16. Победителя определила серия пенальти, в которых удачливее оказались «Звёзды России» — 4:3. Лучшим бомбардиром встречи с семью голами стал Дмитрий Сычёв.

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