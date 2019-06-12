Игнашевич — об игре сборной России: 180 минут яркого, доминирующего футбола

Бывший игрок сборной России, а ныне главный тренер ФК «Торпедо» Сергей Игнашевич отметил качественную игру национальной сборной в матчах отборочного цикла Евро-2020.



«Поздравляю нашу сборную и тренерский штаб Станислава Черчесова с двумя красивыми победами! 180 минут яркого, доминирующего футбола. Очень приятно видеть счастливые лица болельщиков на трибунах в Саранске и Нижнем Новгороде. Так держать», — написал Игнашевич у себя в «Инстаграме».

Напомним, в двух последних матчах подопечные Станислава Черчесова забили своим соперникам 10 безответных мячей. Сборная Сан-Марино была обыграна в Саранске со счётом 9:0, тогда как матч с командой Кипра в Нижнем Новгороде завершился минимальной победой России — 1:0.