«Ахмат» объявил о переходе голкипера «Томи» Мелихова

Грозненский «Ахмат» на официальном сайте объявил о переходе голкипера «Томи» Александра Мелихова.

21-летний футболист уже прошёл медицинское обследование в грозненском клубе и заключил контракт с «Ахматом». Соглашение Мелихова с «Ахматом» рассчитано на пять лет.



Мелихов выступал в составе «Томи» с 2016 года. В минувшем сезоне 21-летний российский голкипер принял участие в 15 матчах Футбольной национальной лиги. Также Мелихов играет за молодёжную сборную России с 2018 года.



Грозненский «Ахмат» набрал 42 очка и занял восьмое место в турнирной таблице чемпионата России по итогам сезона-2018/19. Титул чемпиона страны завоевал петербургский «Зенит». В тройку лидеров соревнований вошли «Локомотив» и «Краснодар».