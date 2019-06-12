«Ахмат» объявил о переходе голкипера «Томи» Мелихова
Грозненский «Ахмат» на официальном сайте объявил о переходе голкипера «Томи» Александра Мелихова.
21-летний футболист уже прошёл медицинское обследование в грозненском клубе и заключил контракт с «Ахматом». Соглашение Мелихова с «Ахматом» рассчитано на пять лет.
Мелихов выступал в составе «Томи» с 2016 года. В минувшем сезоне 21-летний российский голкипер принял участие в 15 матчах Футбольной национальной лиги. Также Мелихов играет за молодёжную сборную России с 2018 года.
Грозненский «Ахмат» набрал 42 очка и занял восьмое место в турнирной таблице чемпионата России по итогам сезона-2018/19. Титул чемпиона страны завоевал петербургский «Зенит». В тройку лидеров соревнований вошли «Локомотив» и «Краснодар».
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