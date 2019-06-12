В июне сборная России приняла участие в двух матчах отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Соперниками российских футболистов стали команды Сан-Марино и Кипра.
Матч со сборной Сан-Марино, прошедший 8 июня на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске, завершился победой российской национальной команды со счётом 9:0. Голами в составе сборной России отметились Антон Миранчук, Фёдор Кудряшов, Фёдор Смолов, оформивший дубль, и Артём Дзюба, отправивший в ворота Сан-Марино четыре мяча. Также один из голов в свои ворота забил защитник гостей Микеле Чеволи.
Встреча с командой Кипра, которая состоялась на стадионе «Нижний Новгород» вчера, 11 июня, завершилась победой подопечных Станислава Черчесова со счётом 1:0. Автором единственного гола встречи стал полузащитник Алексей Ионов.
Также сборная России провела контрольный матч с «Чертаново» 3 июня. Игра завершилась победой национальной команды со счётом 6:0.
«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: кто был лучшим игроком в июньских матчах сборной России?
Принять участие в голосовании можно на PlayBuzz.
- 12 июня 2019
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