Роберто Карлос: Азар переходит в «Реал», чтобы выиграть всё

Бывший защитник «Реала» Роберто Карлос прокомментировал переход в мадридский клуб нападающего Эдена Азара и Луки Йовича.
«Азар — игрок высшего уровня. Он переходит в «Реал», чтобы выиграть всё: Лигу чемпионов, титул Примеры и Кубок Испании.
Йович — отличный футболист. Он приходит в команду с большим энтузиазмом. Я желаю ему удачи в составе мадридцев», — приводит слова Карлоса Goal.
Напомним, «Реал» сообщил о покупке Эдена у лондонского «Челси» на прошлой неделе. По информации СМИ, сумма трансфера составила € 100 млн. О переходе Луки в стан «сливочных» из франкфуртского «Айнтрахта» было объявлено 4 июня. Медиа писали, что 21-летний серб обошёлся мадридскому клубу в € 65–70 млн.
В сезоне-2018/19 «Реал» занял третье место в турнирной таблице чемпионата Испании.
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