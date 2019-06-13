Болельщики «Реала» во время презентации Азара скандировали: «Хотим Мбаппе!»
В эти минуты на «Сантьяго Бенабеу» мадридский «Реал» представляет болельщикам своего очередного летнего новичка — вингера «Челси» Эдена Азара.
Как сообщает Marca, во время презентации собравшиеся на стадионе фанаты «сливочных» скандировали: «Хотим Мбаппе!».
Трансфер Азара обошёлся «Королевскому клубу» в € 100 млн. Соглашение между «сливочными» и бельгийским футболистом рассчитано на пять сезонов — до лета 2024 года. Сегодня игрок уже прошёл медицинское обследование.
Ранее форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе намекнул, что этим летом может сменить команду. Контракт 20-летнего нападающего с парижанами рассчитан до лета 2023 года. Рыночная трансферная стоимость француза на сегодняшний день составляет € 200 млн.
Азар прошёл медобследование перед презентацией в «Реале»
- 13 июня 2019
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