Защитник «Факела» Божин может перейти в «Торпедо»

Как стало известно «Чемпионату», защитник воронежского «Факела» Сергей Божин может перейти в московское «Торпедо».
Божин выступает за «Факел» с 2018 года. Ранее 24-летний игрок защищал цвета «Сызрани-2003», «Лады» из Тольятти и самарских «Крыльев Советов».
В сезоне-2018/19 «Факел» занял 17-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Команда из Воронежа набрала 41 очко. В 38 матчах сине-белые одержали 9 побед, 14 раз сыграли вничью и потерпели 15 поражений.
В завершившейся кампании «Торпедо» стал чемпионом Профессиональной футбольной лиги в группе «Центр». Столичный клуб набрал 65 очков. В 26 встречах «автозаводцы» одержали 20 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели одно поражение.
В следующем сезоне «Факел» и «Торпедо» будут выступать в ФНЛ.
- 14 июня 2019
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