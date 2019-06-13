Президент «Торпедо» назвала бюджет и цели клуба в новом сезоне

Сегодня, 13 июня, в Москве состоялось официальное мероприятие, на котором «Торпедо» представило нового главного тренера Сергея Игнашевича и ряд игроков, пополнивших состав команды. Во время церемонии президент Елена Еленцева озвучила планы развития клуба в ближайшем будущем.

«Окончательно бюджет ещё не завёрстан, но сейчас он составляет 330 млн рублей, может, будут незначительные увеличения. Когда речь идёт о бюджете, то у всех разнится понимание. У нас в понятие бюджета входят расходы на проведение матчей, содержание команды, а что касается помощи со стороны города, то мы клуб частный. Государственная поддержка нас не ожидает, будем справляться своими силами. Будем пытаться привлечь новых инвесторов, мы этого достойны. Мы уже ведём определённые переговоры.

План развития у нас есть, и он существует не в стагнационном состоянии, он меняется. Сейчас речь идёт не только о клубе и команде, а также о футбольной академии. Что касается сроков выхода в РПЛ, то не будем загадывать. Сейчас цель, как сказал Сергей Николаевич, заключается в победах команды и закреплении в ФНЛ. Мы будем стремиться к высотам, Сергей Николаевич будет стремиться мотивировать команду двигаться к ним», — передаёт слова Еленцевой корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.