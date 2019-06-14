ЦСКА интересуется форвардом «Васко да Гама» Маррони

Как стало известно «Чемпионату», московский ЦСКА интересуется нападающим бразильского клуба «Васко да Гама» Маррони.



20-летний бразильский футболист является одним из вариантов, но не основным, на позицию нападающего в московской команде. Бразильский клуб, который испытывает проблемы с финансами из-за долгов, готов продать Маррони за € 400 тыс. Ранее сообщалось, что ЦСКА намерен приобрести другого игрока «Васко да Гама» — полузащитника Лукаса Сантоса.



Московский ЦСКА набрал 51 очко и финишировал на четвёртом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2018/19. Чемпионом России стал петербургский «Зенит». После девяти туров «Васко да Гама» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Бразилии.

«Васко да Гама» ожидает нового предложения от ЦСКА по Лукасу Сантосу