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ЦСКА интересуется форвардом «Васко да Гама» Маррони

ЦСКА интересуется форвардом «Васко да Гама» Маррони
Футбол / РПЛ 0

Как стало известно «Чемпионату», московский ЦСКА интересуется нападающим бразильского клуба «Васко да Гама» Маррони.

20-летний бразильский футболист является одним из вариантов, но не основным, на позицию нападающего в московской команде. Бразильский клуб, который испытывает проблемы с финансами из-за долгов, готов продать Маррони за € 400 тыс. Ранее сообщалось, что ЦСКА намерен приобрести другого игрока «Васко да Гама» — полузащитника Лукаса Сантоса.

Московский ЦСКА набрал 51 очко и финишировал на четвёртом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2018/19. Чемпионом России стал петербургский «Зенит». После девяти туров «Васко да Гама» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Бразилии.

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