Тотти обсудит своё будущее в «Роме» с руководством клуба

Директор «Ромы» Франческо Тотти в ближайшее время проведёт встречу с главным исполнительным директором римлян Гвидо Фиенгой, чтобы обсудить своё будущее в клубе, сообщает Football Italia.

По информации итальянских СМИ, Тотти недоволен тем, что он не участвует в принятии решений в «Роме».

После ряда публикаций в прессе Франческо на своей странице в «Твиттере» написал, что скоро все «услышат его точку зрения в нужном месте».

Тотти является воспитанником «Ромы». В составе римского клуба форвард провёл всю карьеру профессионального футболиста (1992–2017).

В сезоне-2018/19 «Рома» заняла шестое место в итальянской Серии А. В Лиге чемпионов команда дошла до 1/8 финала, где по итогам двух матчей уступила «Порту».