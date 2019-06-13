Фонсека хочет видеть в «Роме» Фреда и двух игроков донецкого «Шахтёра»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред попал в сферу интересов «Ромы». В приобретении бразильского игрока лично заинтересован новый тренер итальянского клуба Паулу Фонсека, сообщает Il Romanista. Португалец хорошо знаком с полузащитником по совместной работе в «Шахтёре».
Также по данным портала AsRoma Live, португалец намерен пригласить в команду ещё двух игроков донецкого клуба – Исмаили и Маркоса Антонио.
Фонсека подписал с «Ромой» на два года с возможностью продления его на третий. Предыдущие три сезона уроженец Мозамбика работал в донецком «Шахтёре». За этот период он трижды выиграл чемпионат Украины и трижды — Кубок страны. Ещё одним трофеем Фонсеки стал Суперкубок Украины. Ранее специалист руководил рядом португальских клубов, среди которых «Порту», «Пасуш де Феррейра» и «Брага».
Предыдущие три сезона уроженец Мозамбика работал в донецком «Шахтёре». За этот период он трижды выиграл чемпионат Украины и трижды — Кубок страны. Ещё одним трофеем Фонсеки стал Суперкубок Украины. Ранее специалист руководил рядом португальских клубов, среди которых «Порту», «Пасуш де Феррейра» и «Брага».
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