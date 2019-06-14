«Айнтрахт» объявил о переходе форварда «Црвены Звезды» Йовелича

Франкфуртский «Айнтрахт» на официальном сайте объявил о переходе нападающего «Црвены Звезды» и молодёжной сборной Сербии Деяна Йовелича. Контракт с 19-летним сербским форвардом рассчитан до 30 июня 2024 года.



«Деян — очень хороший форвард. Он универсален и мобилен. Очевидно, что Деян ещё молод и ему предстоит многому научиться, но мы настроены оптимистично. Думаем, он быстро адаптируется во Франкфурте. Рассчитываем, что в следующем сезоне Деян проявит себя», — отметил член правления «Айнтрахта» Фреди Бобич.



В составе «Црвены Звезды» Йовелич сыграл в 28 матчах, забил 14 голов и отдал 2 результативные передачи. Кроме того, 19-летний сербский футболист принял участие в 4 матчах молодёжной лиги УЕФА.